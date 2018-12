Auto in transito prende fuoco, traffico bloccato a Castenaso

Momenti di paura ieri sera in via Villanova a Castenaso, dove verso le 21,30 un'auto in transito ha improvvisamente preso fuoco. Fortunatamente il conducente della vettura è riuscito ad accostare a bordo strada e ad allontanarsi lasciando l'allarme.

Sul posto sono immediatamente intervenute una pattuglia dell'Anc - Associazione nazionale carabinieri - il Norm della Compagnia San Lazzaro e i vigili del fuoco.

La normale viabilità è stata interrotta per circa un'ora e mezza, e il traffico deviato si strade secondarie. Completamente distrutta l'auto , ma fortunatamente non sono stati registrati danni a persone o cose.