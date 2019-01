Incendio a Crevalcore, a fuoco gli uffici del centro agricolo ambiente

Questa notte grave incendio alle strutture del centro di ricerca di agricoltura e ambiente 'Giorgio Nicoli'. I vigili del fuoco sono arrivati intorno alle 20 di ieri sera per poi spegnere le fiamme intorno alle 2 di notte.

Un intervento lungo con cinque squadre coinvolte, che però non ha risparmiato seri danni alla struttura, una serie di 200 metri quadri di prefabbricati dedicati alla ricerca, e noti per lo più per la lotta alla zanzara tigre e allo studio sulla diffusione di alcuni virus tropicali nella pianura padana.

Un centro di eccellenza insomma, andato in fumo questa notte per cause ancora in via di accertamento. I Carabinieri di Crevalcore sono al lavoro per ricostruire dinamica e cause del rogo, per il momento non si esclude nessuna ipotesi. Per fortuna, al momento dell'incendio nonvi erano persone nella struttura.