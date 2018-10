Via L. degli Andalò: attacco incendiario, indaga la Polizia

Si è trattatato sicuramente di un incendio doloso quello scoppiato al civico 5 di via Loderingo degli Andalò, in zona Castiglione, visto che sul posto gli inquirenti hanno rinvenuto tracce della benzina utilizzata per appiccare il fuoco alle 23.30 di domenica sera.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia che indaga sull'accaduto e sulle cause del rogo, con il supporto della sezione Scientifica. Compito non facile, visto che nel cortile e sulla porta d'ingresso non sono installate di telecamere di sorveglianza.

La notte del 16 settembre scorso, sempre nella zona, erano andate in fiamme alcune auto. Anche in quel caso non si era esclusa l'ipotesi del dolo.