Detenuto appicca fuoco in carcere, 3 agenti intossicati

Ancora un pomeriggio caldo al carcere della Dozza, dove un giovane - che già si era reso responsabile dell'aggressione di un agente qualche giorno fa - oggi pomeriggio ha appiccato il fuoco. Tre agenti in pronto soccorso il bilancio dell'episodio denunciato dal Sappe, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

Da quanto si apprende, il detenuto avrebbe dato in escandescenze e, munito di una lametta, ha prima iniziato a lanciare oggetti vari dalla cella, poi con un accendino avrebbe dato fuoco a della carta. Le fiamme avrebbero poi interessato anche il materasso e così il fumo ha invaso tutto il corridoio del reparto di infermeria.

Per placare il giovane sono intervenuti alcuni agenti, tre dei quali sono finiti in ospedale per intossicazione.