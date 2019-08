Grosso incendio e fumo a Faenza, comune Imola: "Tenere le finestre chiuse'

"Limitare attività all'aperto e chiudere le finestre delle abitazioni". Sono i consigli ai cittadini dell'Amministrazione comunale di Imola, in provincia di Bologna, in seguito all'incendio di grosse dimensioni che si è sviluppato nella vicina Faenza, in provincia di Ravenna, in uno stabilimento della Lotras.

Sono infatti "lunghe e complesse le operazioni di spegnimento che stanno coinvolgendo i Vigili del Fuoco" e nelle nelle prossime ore il vento potrebbe trasportare i fumi in direzione del comprensorio imolese. Il fumo sprigionato dall'incendio è visibile dalle immagini statellitari e si estende per chilometri. Da un primo report dell'Arpae non ci sarebbero sostanze tossiche a concentrazioni pericolose presenti nell'aria.