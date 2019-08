Incendio Faenza: "Diossine, ma esclusi effetti acuti sulla salute"

Arpae ha reso disponibili i primi dati relativi ai campionamenti sulla qualità dell’aria effettuati a Faenza il 9, 10 e 11 e 12 agosto a seguito dell’incendio che il 9 agosto si è sviluppato nel magazzino della Lotras System (in via Deruta).

In un comunicato congiunto Arpae e Ausl rendono noto che gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e i metalli sono al di sotto dei valori di legge della qualità dell’aria.

Diossine su valori tipici a situazioni di incendio con presenza molto contenuta delle forme ad alta tossicità (circa 1%). "I valori misurati, con un aumento delle concentrazioni di diossine a partire da sabato, possono essere spiegati con un coinvolgimento, nello sviluppo dell’incendio in tempi successivi, di materiali plastici contenenti PVC, la cui combustione, in condizioni non controllate, è in grado di sviluppare diossine" si legge nella nota "si possono escludere effetti acuti sulla salute: l’entità dei valori riscontrati, la durata relativamente breve della fase di emergenza e le misure di tutela della salute adottate in termini precauzionali giustificano un ragionevole ottimismo. Nonostante le concentrazioni riscontrate, non particolarmente elevate, il Dipartimento di Sanità pubblica ha approntato un piano di monitoraggio delle matrici alimentari per valutare eventuali impatti a lungo termine.

I campionamenti, iniziati il 9 agosto (nella giornata di inizio dell’incendio) e continuati nei giorni 10, 11 e 12 agosto, sono tutt’ora in corso e proseguiranno nei prossimi giorni.

Per monitorare l’aria sono stati posizionati due campionatori alto volume a Faenza presso la Scuola Primaria “Don Milani” via Silvio Corbari 92 e a Forlì in via Carpegna n. 4.

"I risultati, che consentono di seguire il quadro della situazione in regressione (in quanto l’incendio è attualmente sotto controllo dei vigili del fuoco), verranno aggiornati ed integrati, man mano che le analisi di laboratorio saranno completate".