Incendio a Galliera: in fiamme la fabbrica di saponi

Una chiamata di soccorso ai Vigili del Fuoco questa mattina all'alba: alle 5 infatti un vasto incendio stava interessando una fabbrica di saponi e detergenti a Galliera in via Cirillo Bassi nella zona industriale, ove sono situati numerosi insediamenti e capannoni di aziende.

Le fiamme, sviluppatesi all’interno, hanno avvolto l’intero edificio compromettendo la stabilità del tetto, che in parte è crollato. Le merci stoccate all’interno sono andate completamente in fiamme e in generale i danni riscontrati risultano ingenti. Rapida la risposta di soccorso dei vigili del fuoco bolognesi che sono intervenuti con circa 12 squadre e altrettanti mezzi tra cui la botte da 25mila litri utilizzata proprio in occasione del grave incidente stradale di Borgo Panigale del 06 agosto.

Sul posto anche il funzionario di guardia che ha coordinato direttamente le operazioni di contenimento e di spegnimento. Attualmente l’intervento è ancora in corso. Si sta controllando lo scenario per evitare ritorni di fiamme.