Tre garage in fiamme a Medicina | VIDEO

Son servite ben quattro squadre dei vigili del fuoco per domare l'incendio scoppiato alle 13 in tre garage adiacenti ad un'abitazione in via Piave, angolo via Carducci, a Medicina. Le squadre sul posto, in totale quattro con autobotte e autoscala, hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scenario, circoscrivere il rogo e spegnerlo, evitando che si propagasse.

Danni ai garage e parzialmente all'abitazione ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Le fiamme hanno interessato una vettura alimentata a metano parcheggiata davanti l'entrata di una delle rimesse. Presenti sul posto oltre al 115 anche i carabinieri di Medicina.