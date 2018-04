VIDEO | Incendio a Grizzana: villetta in fiamme, Vigili del fuoco in azione

In nottata, un incendio tetto in legno di un complesso residenziale, ha impegnato per diverse ore undici automezzi e 35 vigili del fuoco del comando provinciale di Bologna. Il pronto intervento delle squadre ha consentito di isolare le fiamme che non hanno coinvolto l'intero fabbricato solo in parte danneggiato. Lo stabile è stato dichiarato inagibile in attesa del ripristino della copertura. Due persone sono rimaste intossicate ed hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118