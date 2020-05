Imola, incendio alla comunità di recupero minori: 15enne intossicato, sospetto dolo

I Carabinieri della Stazione di Imola hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili di un incendio, probabilmente doloso, che ha danneggiato una camera all'interno di una comunità terapeutica per minori in via Emilia Ponente.

Poco prima di mezzanotte sono intervenuti i Vigili del fuoco. Ad andare a fuoco una delle stanze al piano terra dell'edificio. Presenti sul posto due squadre e personale dei mezzi di appoggio con l'autobotte e 7 operatori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno curato un 15enne rimasto lievemente intossicato.