Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Imola con 2 squadre, sono intervenuti in via Degli Orti in un’area rurale, dove ad andare a fuoco è stata una baracca adibita a deposito attrezzi.

L’intervento immediato dei Vigili del Fuoco ha fatto si che le fiamme non si propagassero alle baracche vicine e si è protratto per circa due ore.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale.