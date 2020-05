Un altro incendio in campagna, in fiamme capannone di una azienda agricola

E' andato avanti tutta notte l'incendio che si è sviluppato ieri sera in una azienda agricola, in località Le Budrie, tra Anzola e San Giovanni in Persiceto. I vigili del fuoco sono stati al lavoro dalle 21:38 di ieri sera. A bruciare sono state centinaia di balle di fieno vicino a una stalla.

Gli animali sono stati spostati in via precauzionale e non risultano in pericolo. La struttura che ospitava il carico è seriamente danneggiata, e va verso il collasso. Solo ieri un fatto analogo a Bentivoglio, dove a bruciare sono state sempre diverse rotoballe di fieno.