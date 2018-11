Ozzano, incendio alla Lerplast: dipendente evita il peggio

Un incendio si è sviluppato questa mattina all'interno della Lerplast in via dell'Industria a Ponte Rizzoli, nel territorio di Ozzano. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle autorità, ma da quanto si apprende le fiamme sarebbero partite da un macchinario per motivi accidentali.

Il rogo si è sviluppato intorno le 4,30 e a lanciare l'allarme è stato un dipendente: il primo ad arrivare a lavoro. L'uomo, di fatto, ha evitato che l'incendio divorasse l'intera azienda chiamando i soccorsi prima che le fiamme si propagassero.

Immediatamente sul posto sono arrivati i pompieri che hanno domato il rogo, ed eseguito tutti i rilievi. I danni, inoltre, sembrano essere molto limitati: un macchinario fuori uso e qualche parete annerita.