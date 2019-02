Incendio a Marzabotto: collassa il tetto, due appartamenti inagibili

Poco dopo la mezzanotte di oggi, 24 febbraio, un incendio ha mandato in fumo il tetto di un'abitazione in via Medelana, nel comune di Marzabotto.

Ad andare a fuoco il tetto con travatura in legno. I Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti con due autopompa serbatoio, un'autobotte e una autoscala. All’arrivo delle squadre, il tetto era già completamente avvolto dalle fiamme e aveva iniziato a propagarsi anche al tetto dell'appartamento adiacente.

Un intervento durato 5 ore che ha però evitato che le fiamme raggiungessero il tetto dell'appartamento adiacente, dal quale sono state asportati una porzione di tegole e un piccolo pezzo di copertura in legno già intaccati dal fuoco. Sul posto anche i Carabinieri.

Il tetto è collassato e si è provveduto a smantellare tutta la copertura danneggiata, oltre allo spegnimento (smassamento) di tutte le macerie. I Vigili del Fuoco hanno eseguito ulteriori controlli, anche con l'ausilio di termocamera per l’individuazione di eventuali punti ancora caldi, e con ulteriori getti di acqua. Entrambi le abitazioni sono state dichiarate inagibili.