Incendio a Medicina: bruciano rotoballe di fieno sul camion, strada chiusa per ore

Strada chiusa pre ore a Medicina ieri pomeriggio, quando un incendio ha interessato il rimorchiio di un camion in marcia. E' successo sulla Sp3, all'incrocio tra via Salvatore e via Olmo. Accortosi che il carico -delle rotoballe di fieno- aveva preso fuoco l'autista del mezzo ha fermatro al corsa ed ha sganciato il rimorchio che si era 'acceso'.

Suyl posto dopo pochi minuti sono arrivati i Vigili del fuoco, che hanno impiegato nono poco tempo per spegnere le fiamme, dato che il carico di fieno era consistente. Per aiutare i Caschi Rossi la Polizia locale di Medicina ha dovuto chiudere la strada nel tratto interessato. L’intervento si è concluso alle 21:15. Complessivamente sono bruciate circa 13 tonnellate di foraggio. La parte bruciata sulla sede stradale ha anche provocato alcuni danni alla stessa. Le dinamiche dell’incendio in corso di accertamento. Altro incendio questa notte, a Vado di Monzuno.