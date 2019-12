Incendio a Molinella, 5 anziani evacuati dalle loro abitazioni

Quattro squadre di Vigili del Fuoco questa mattina a Molinella, in via Stradello dei Carabinieri per un incendio provocato probabilmente da una bombola del gas, che fortunatamente non è esplosa. Il rogo non è stato di grave entità ma sono stati evacuati tre appartamenti, abitati da cinque persone anziane, che hanno subito una lieve intossicazione. Sul posto anche i Carabinieri, che stanno facendo chiarezza insieme ai colleghi sulla causa.