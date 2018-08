Cerca di appiccare incendio al parco, fermato in via Irnerio

Lo hanno visto dare fuoco a un mucchio di sterpaglie radunate in un mucchio, al parco della Montagnola. Una condotta molto pericolosa, che però è stata segnalata da un cittadino, che poi con l'aiuto di altri passanti ha spento il principio di incendio.

Un cittadino pakistano di 28 anni è stato così denunciato per tentato incendio: gli agenti lo hanno intercettato mentre, in preda a un forte stato confusionale e di agitazione, se ne andava in giro con un bacchetto ancora acceso imboccando via Irnerio. Senza precedenti, ma irregolare, il 28enne è stato denunciato anche per inosservanza del decreto di allontanamento dal teritorio comunale.