Incendio a Monte San Pietro: a fuoco rimesse con macchinari e bombole GPL

Grosso incendio nel territorio di Monte San Pietro in via Lavino, dove a bruciare sono state delle rimesse per il ricovero di materiale per la lavorazione di metalli e elettricità, diversi torni e alcune bombole di GPL, ora andate completamente distrutte.

Alle ore 10:41 la sala operativa 115 ha ricevuto la chiamata di soccorso e i Viogili del Fuoco sono intervenuti con quattro squadre e diversi mezzi, tra cui autobotte, autopompaserbatoio e mezzi d'appoggio.

Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale per regolare il traffico su via Lavino su cui persiste ancora la colonna di fumo che si è levata dall'incendio andando ad interessare la strada e un vicino ristorante, chiuso, con sopra alcune abitazioni. Attualmente il fuoco è stato circoscritto e l'incendio è sotto controllo, ma l'intervento è ancora in atto.

Ieri, 8 aprile, un altro grosso incendio si è sviluppato in un'area boschiva in località Ca' di Sotto, nel Comune di San Benedetto Val di Sambro.

