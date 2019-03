Incendio in casa: fiamme dalla stufa, famiglia evacuata e un ustionato

E' finita in breve tempo ma avrebbe potuto essere ben più distruttivo l'incendio che ieri sera ha coinvolto una casa in via Barlete, municipio di Monteveglio nel comune di Valsamoggia.

A chiamare i Vigili del fuoco, accorsi sul posto intorno alle ore 20 è stata la compagna, cittadina cubana, di un uomo, cittadino marocchino clase 1988, che nel tentativo di spegnere le fiamme si è leggermente ustionato a una mano.

Dopo aver avuto ragione delle fiamme, i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza anche alcune bombole di gas, stipate nello stesso stabile. Alla fine tutta la famiglia è stata evacuata dall'alloggio. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri l'innesco delle fiamme sarebe partito da una stufetta malfunzionante.