Incendio ed esplosione a Ozzano: a fuoco condominio, evacuate 6 famiglie

Momenti di paura stanotte in via Mercatale Settefonti a Ozzano dove, al civico 5, è scoppiato un grosso incendio. L’allarme è stato lanciato alle 2, e in pochi minuti sette squadre dei vigili del fuoco , tre pattuglie dei carabinieri e due ambulanze sono arrivate sul posto.

Incendio a Ozzano: prima le fiamme, poi le esplosioni

Nonostante i forti scoppi uditi dalla popolazione mentre le fiamme aumentavano sempre di più, nessuno è rimasto ferito o intossicato. Da quanto si apprende le fiamme sarebbero partite accidentalmente da del materiale accatastato all’esterno del palazzo, dove c’erano una serie di baracche e delle bombole gpl, tre delle quali scoppiate a causa del calore.

Le fiamme sonno state viste a chilometri di distanza e diverse le richieste di intervento arrivate alle autorità. Nonostante la gravità della situazione, nessuno è rimasto ferito o intossicato. L’intera palazzina è stata evacuata: sei famiglie sono fuori casa da stanotte ma solo due appartamenti sono inagibili.

Incendio a Ozzano: il bilancio, parla il Sindaco

“Sono stato li tutta la notte - spiega a BolognaToday il sindaco Luca Lelli - e fortunatamente nessuno si è fatto male. La palazzina è stata evacuata perchè l’incendio ha interessato la parete dell’edificio attraversata dai tubi del gas. Sono due gli appartamenti completamente inagibili. Quasi tutte le persone hanno trovato un appoggio da amici o parenti, tranne due famiglie per le quali stiamo cercando di capire come muoverci. Un brutto incendio che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi su persone o animali".