Incendio a Ozzano: a fuoco il tetto di un'abitazione

Violento l'incendio che poco dopo le 19 si è sviluppato in una casa realizzata per lo più in legno a Ozzano, in via San Leo. Da quanto si apprende al momento le fiamme sarebbero partite dal tetto.

A lanciare l'allarme i residenti, e sul posto sono immediatemente intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco. Al loro arrivo le fiamme avevano completamente avvolto il tetto dell'abitazione.

Non ci sarebbero feriti o intossicati, e i caschi rossi sono a lavoro per domare l'incendio.

Notizia in aggiornamento