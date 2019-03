Incendio in via Pablo Neruda: fiamme in palazzo, famiglie evacuate e intossicati

Notte movimentata nel rione Fossolo, per un incendio in appartamento che ha interessato una delle palazzine di via Pablo Neruda, uno stabile di otto piani. A prendere fuoco, un vano di un alloggio al quarto piano.

Sul posto sono arrivate, intorno alle tre di notte, quattro squadre dei Vigili del fuoco e i Carabinieri di Bologna Navile. Per ragioni di sicurezza tutta la palazzina composta all'incirca da una ventina di alloggi è stata fatta evacuare. I pompieri hanno poi avuto ragione in breve tempo delle fiamme, propagatesi soprattutto nel soggiorno dell'appartamento interessato dal rogo.

A quanto si apprende quattro risulterebbero gli intossicati: un ragazzo, un adulto e due carabinieri intervenuti per soccorrerli. L'alloggio in questione è stato dichiarato inagibile. Le famiglie hanno potuto fare rientro nei loro alloggi solo a emergenza finita, intorno alle sei del mattino. GLi intossicati hanno dovuto richiedere l'intervento dei sanitari del 118, intervenuti sul posto.