Minerbio, incendio in un palazzo: un morto e un intossicato grave

Un morto e un intossicato grave è il pesantissimo bilancio dell'incendio divampato questa mattina all'interno di una palazzina in via Roma a Minerbio. Le fiamme si sarebbero svilupparte velocemente, e un uomo di 64 anni ha perso la vita all'interno del suo alloggio di edilizia popolare.

Lanciato l'allarme sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con più squadre, e oltre a far evacuare completamente la palazzina i caschi rossi hanno soccorso anche una persona che aveva difficoltà a causa del fumo denso e nero respirato, affidandola poi ai sanitari del 118 che l'hanno subito trasportata all'ospedale di Bentivoglio in condizioni abbastanza gravi.

A causa dell'incendio i carabinieri hanno interdetto l'intera area al traffico, e numerose persone sono state fatte allontanare. Le cause del rogo sono ancora da capire, e indagini sono in corso.

Al momento alcuni appartamenti sono stati dichiarati inagibili a causa dei danni subìti, e varie le famiglie sfollate. Il rogo è stato spento dopo alcune ore, e sono in corso i sopralluoghi da parte delle autorità competenti.