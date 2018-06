Grosso incendio in Santa Viola: fiamme in via Agucchi

Non sono ancora chiare le dinamiche del grosso incendio che si è sviluppato intorno alle 19 in una villetta tra via Mantegna e via Agucchi, nel quartiere Santa Viola.

Si sono udite delle esplosioni, poi tanto fumo. Le fiamme minaccerebbero una lcoale dove, tra il vario materiale, sarebbero ricoverate anche delle bombole. L'incendio avrebbe interessato anche l'abitazione.

Sul posto sono intervenute almeno 5 squadre dei vigili del fuoco, l'ambulanza del 118, i Carabinieri e la Poliza. Non ci sarebbero feriti.