Alle 20 di ieri sera è divampato un incendio in via Balestrazzi, tra San Giovanni in Persiceto e Sala Bolognese. Le fiamme sono partite dalla canna fumaria e hanno mandato in fumo parte del tetto di una palazzina a due piani, composta da 6 unità abitative.

Alcuni locali del sottotetto sono stati dichiarati inagibili. Non si registrano feriti e intossicati.