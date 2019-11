Incendio a San Giovanni in Persiceto: a fuoco abitazione

Incendio in abitazione oggi pomeriggio in via Montirone, a San Giovanni in Persiceto. La chiamata al 115 è arrivata poco dopo le 17 e sul posto si immediatamente recati i Vigili del fuoco dalla centrale e dal distaccamento volontario di San Giovanni.

Sul posto autobotte e autoscala dalla centrale con la squadra di primo intervento, in rinforzo una squadra da San Giovanni con un'altra autopompaserbatoio. A dare l'allarme, i residenti che hanno lasciato lo stabile. Al momento non si registrano feriti e intossicati. Sul posto sia i Carabinieri che la Polizia di Stato per le competenze di ordine pubblico.