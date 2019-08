Incendio a Pianoro: rotoballe a fuoco, 15 ore per spegnere le fiamme

Un rogo durato 15 ore. Sono in corso le operazioni di spegnimento del grosso incendio di questa notte vicino a Molino Nuovo, frazione di Pianoro sulla fondovalle Savena, dove da ieri sera sta bruciando un accumulo di paglia in un campo privato. Le squadre di vigili del fuoco si sono avvicendate per gestire le fiamme, poichè questo titpo di incendi difficilmente è controllabile utilizzando l'acqua. I Caschi Rossi hanno dovuto quindi attendere che il materiale fossse tutto bruciato per poi smassarne i resti. Sul posto anche i Carabinieri: da un primo riscontro sembra che le cause siano attribuibili a origini naturali.