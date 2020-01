Incendio a Malalbergo: a fuoco garage e appartamento, 2 famiglie evacuate

Sono ancora da accertare le cause dell'incendio divampato in una garage in Piazza IV Novembre a Malalbergo, propagatosi poi in un appartamento al piano superiore di una palazzina.

Il rogo è scopiato intorno le 19, e lanciato l'allarme sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato diverse ore prima di riuscire a domare le fiamme.

L'incendio ha completamente distrutto il garage, ed è ancora da capire l'entità dei danni nell'abitazione al piano superiore, per lo più causati dal fumo. Evacuati i due occupanti dell'appartamento, al momento inagibile, e una famiglia di vicini in via precauzionale.

Non si registrano feriti.