Brucia il dehor, a fuoco pizzeria in via Marco Emilio Lepido

Momenti di grande paura ieri sera alla pizzeria La Stella quando i Vigli del fuoco sono stati chiamati intorno a mezzanotte per un incendio, che ha coinvolto il ristorante pizzeria La Stella, in via Marco Emilio Lepido.

Sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del fuoco: ad aver preso fuoco la copertura del dehor esterno, che è stato divorata dalle fiamme. L'intervento dei pompieri ha scongiurato un esito più grave e la palazzina sopra il locale, sebbene annerita nella facciata all'esterno, non ha riportato danni strutturali. Le cause sono in via di accertamento: lo stabile è stato fatto evacuare in via precauzionale e non si registrano feriti o intossicati.