Incendio in via dello Scalo: in fiamme la pizzeria, mistero sulla causa

Incendio in via dello Scalo, alla pizzeria d'asporto "New Pizza" alle 3.30 della scorsa notte, quando l'allarme è arrivato alla centrale dei Vigili del Fuoco. Immediato l'intervento, che è stato risolutivo con una conta dei danni tutto sommato lieve: pare che il rogo abbia avuto origine dal bagno. La Polizia, intervenuta sul posto, comunica che non c'è ancora chiarezza sulla causa dell'incendio.