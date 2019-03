Pontecchio Marconi, incendio in via 1°Maggio: fuoco dagli utensili in ricerica

Incendio a Pontecchio Marconi, in via 1 Maggio. L'intervento dei Vigili del Fuoco è partito intorno alle 20 di ieri sera per chiudersi un paio di ore dopo senza gravi conseguenze. C'è stata una grande quantità di fumo sprigionata e il rogo sarebbe derivato da una postazione di ricarica che accumulava diversi dispositivi collegari alle prese di corrente.