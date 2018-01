Incendio via del Guasto, residenti: 'Fiamme dall'interno, più sicurezza'

A proposito dell'incendio che qualche giorno fa ha interessato il rifugio antiaereo posto sotto il giardino in via del Guasto, alcuni residenti e commercianti vogliono fare un chiarimento rispetto all'informazione che il rogo sarebbe partito da un cumulo di cartacce e materiali vari posti all'esterno della porticina: "Non è così. Le fiamme sono divampate da dentro e abbiamo visto chiaramente il fumo fuoriuscire dal locale, che poi è stato svuotato: il tavolino e quello che si vede nella foto scattata dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Municipale sono appunto le cose che erano riposte all'interno".

Perchè questo particolare sarebbe importante? "E' importante perchè ci consente di spiegare in quali condizioni si trovasse l'accesso al rifugio antiaereo - spiegano i residenti, che preferiscono mantenere l'anonimato - e perchè sia necessario sostituire la porta quanto prima. La porticina non era sigillata e si poteva entrare e uscire da lì. Siamo tutti concordi sul fatto che l'incendio sia doloso: originato magari anche solo da una sigaretta gettata all'interno da qualcuno. Non c'era assolutamente nulla davanti all'uscio, al contrario dell'informazione passata secondo cui fossero gli oggetti all'esterno ad aver preso fuoco".

Come è stata gestita l'emergenza dell'altra sera? "I Vigili del Fuoco sono arrivati immediatamente e sia il presidente del quartiere Rosa Amorevole che il neo assessore alla sicurezza Alberto Aitini (che è stato nominato al posto di Riccardo Malagoli) si sono mossi velocemente e per questo noi residenti li ringraziamo. Sono stati quindi rimossi i residui del rogo, mentre è già stata predisposta la sostituzione della porta, che contiamo avvenga in fretta per evitare altre situazioni di rischio".

Il materiale che si vede nell'immagine è quello che stava all'interno del locale sotto il Giardino del Guasto.

Gallery