Ozzano: incendio nel ristorante 'Doge di Amalfi'

E' stato del fumo denso e nero a mettere in allarme cittadini e residenti, questa mattina, in via Ettore Nardi a Ozzano. Immediatamente è scattato l'allarme e due squadre dei vigli del fuoco sono intervenute nel centro commerciale Nardi, dove si era sviluppato un principio di incendio all'interno del ristorante 'Doge di Amalfi'.

All'interno del locale non era presente nessuno, e ll pronto intervento dei caschi rossi ha evitato che le fiamme si propagassero in tutto il locale. Da quanto si apprende ci sarebbe stato un problema alla canna fumaria, collocata all'interno della cucina, e ad andare a fuoco sarebbe stato il forno a legna.

Rilievi da parte dei vigli del fuoco sono ancora in corso.