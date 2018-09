Incendio a Sala Bolognese: paura per azienda di vernici

Attimi di paura a Sala Bolognese per un principio di incendio partito alle 7 di questa mattina, in un capannone di una azienda di vernici. I Vigili del fuoco si sono recati sul posto e hanno spento le fiamme, prima che potessero coinvolgere anche i solventi e le vernici stoccate nell'impianto. Sono in corso accertamenti, ma pare che il rogo sia partito da un corto circuito negli impianti elettrici dello stabile.