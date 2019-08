Paura nella notte a Sala Bolognese: appartamento in fiamme

Un brutto incendio è divampato all'interno di un appartamento al quarto piano di uno stabile, in via Gramsci, a Sala Bolognese. E' successo questa notte, intorno alle 3, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato fino all'alba di stamane per spegnere il rogo.

In via precauzionale è stato fatto evacuare lo stabile, dove per fortuna nessuna persona sarebbe rimasta ferita. Ingenti però i danni riportati nell'appartamento dal quale sono scaturite le fiamme, che è al momento inagibile. Non solo. Anche l'alloggio situato al piano immediatamente superiore, per le conseguenze del rogo, è stato dichiarato non fruibile fino al ripristino delle normali condizioni di uso, come riferiscono i pompieri.

Da quanto si apprende l'incendio sarebbe partito dalla camera da letto. Il repentino intervento dei caschi rossi ha impedito che il rogo si espandesse e interessasse anche il resto del palazzo.

Sul luogo sono intervenuti anche gli uomini dell'Arma e il personale sanitario del 118.