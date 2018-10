Divampa incendio in casa sua, ma c'è la droga: 41enne in manette

Erano arrivati per prestare soccorso a un 41enne, ma hanno finito per arrestarlo per detenzione a fini di spaccio. E' successo nel quartiere San Donato, ieri mattina. I militari, entrati in casa dopo che da una lampadina in corto si era sviluppato un principio di incendio, hanno soccorso l'uomo, non potendo però non notare un caratteristico odore sprigionarsi da un comodino accanto al quale erano custoditi dei contanti. Immediata è scattata la perquisizione domiciliare: alla fine i Carabinieri del nucleo Radiomobile hanno rinvenuto circa 200 grammi di marijuana e 500 euro in contanti. L'uomo, cittaidno italiano, è così finito agli arresti.