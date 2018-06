Camion va a fuoco sulla provinciale: strada chiusa per ore

Incendio di un camion sulla provinciale Galliera, tra i comuni di Castel Maggiore e San Giorgio di Piano. Il mezzo pesante, che trasportava bottiglie per acqua minerale, è andato completamente distrutto: sul posto, intorno alle 12:30, sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia municipale Reno-Galliera.

Non risultano feriti, e il conducente è riuscito ad abbandonare il mezzo in tempo, prima del rogo. Rilevanti le ripercussioni sul traffico: la Sp4 è rimasta chiusa per più di un'ora, poi riaperta a senso unico alternato fino alla completa rimozione del mezzo bruciato per mezo di autogru.