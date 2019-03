Incendio poco prima dell'alba ad Argelato, dove un casolare in campagna è andato a fuoco nella notte. Sono stati i Vigili del fuoco all'alba a spegnere le fiamme dopo diverse ore di lavoro. Sul posto non sono state trovate persone, ma gli accertamenti sulle cause dell'innesco sono in carico ai carabinieri. Pesanti i danni allo stabile, disabitato.