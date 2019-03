Incendio a S.Giovanni in Persiceto: camper a fuoco, in fiamme auto e capanno

Incendio in via Biancolina a San Giovanni in Persiceto: un camper è andato a fuoco nella notte

Erano le ore 1:27 della scorsa notte quendo 14 vigili del fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti con 2 APS (Autopompa Serbatoio), 1 ABP (Autobotte Pompa), 1 autocarro per il trasporto di liquido schiumogeno, in via Biancolina a San Giovanni in Persiceto per un incendio a un camper.

L’incendio ha completamente avvolto anche due autovetture parcheggiate in adiacenza al camper, una delle quali alimentata con bombola di GPL, e un capanno anch’esso prossimo al camper con all’interno alcune bombole di GPL.

L’intervento è valso dunque a confinare e ad estinguere l’incendio, evitando lo scoppio delle bombole coinvolte che sono state raffreddate ed estratte in sicurezza. L’intervento, durato circa tre ore, ha anche consentito di evitare il coinvolgimento dell’abitazione con tetto in legno a pochi metri dal luogo dell’evento e il fienile a fianco, adibito a deposito di rotoballe.

Non sono state interessate persone. Sul posto è intervenuto anche personale dei Carabinieri.