Incendio a San Giovanni in Persiceto: rimane intrappolata sul balcone

Incendio nelle vitllette a schiera di via caduti di Amola a San Giovanni in Persiceto, nel primo pomeriggio. I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio, per soccorrere una donna, rifugiatasi sul balcone al primo piano di casa mentre i locali sotto stavano andando a fuoco. Con l'aiuto di un'autoscala i caschi rossi sono riusciti a mettere in sicurezza la signora, per poi estinguere le fiamme. La causa del rogo sembra essere stato il cortocircuito di un elettrodomestico. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il 118 e i Carabinieri.