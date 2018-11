Incendio a San Giovanni Persiceto: fiamme nel capannone dei carri di carnevale

Un incendio è scoppiato in mattinata al deposito dei carri di carnevale di San Matteo della Decima, a San Giovanni Persiceto. Sul posto sono accorse sette squadre dei Vigili del fuoco, 118, Polizia municipale e Carabinieri.

Le fiamme sono state domate, ma il rogo nel frattempo sviluppatosi ha mandato in fumo un paio dei carri che stavano venendo assemblati nello stabile. Danneggiata leggermente la tettoia dello stabile, ma non ci sarabbero feriti gravi, anche se un addetto socio dell'associazione che cura l'allestimento, ha riportato bruciature a una mano. Le cause dell'innesco sembrano al momento essere accidentali, legate a una lavorazione sui carri.