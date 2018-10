Incendio a Persiceto: fumo da palazzina, vigili del fuoco sul posto

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi in Via Modena, a San Giovanni in Perisceto. Il rogo è divampato da un complesso di palazzine in costruzione. Ad andare a fuoco è stato il tetto di una di queste. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone.

A dare l'allarme sono stati gli operai al lavoro sul posto. Sono così intervenuti i vigili del fuoco, con 6 squadre, impegnate ancora sul luogo per domare le fiamme ed effettuare i rilievi del caso.

Da quanto si apprende, si stavano effettuando dei lavori sul tetto, quando improvvisamente è scaturito l'incendio. Le cause nel dettaglio sono ancora al vaglio e al momento non si esclude nessuna ipotesi.