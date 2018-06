Incendio a San Lazzaro: alta colonna di fumo e auto distrutta tra le fiamme

Sono stati attimi di paura alla Borgatella a San Lazzaro, per un’auto andata letteralmente a fuoco. È successo nella prima serata di ieri, pochi minuti dopo le 19.30, quando del fumo ha iniziato a uscire dal cofano di una Smart due posti. Tutto è accaduto vicino alla Trattoria Ristorone, e sembra che il rogo si sia sviluppato per cause accidentali.

È stato il proprietario dell’auto a lanciare l’allarme e sul posto, in breve tempo, sono arrivati i vigili del fuoco, che sono riusciti a evitare che l’incendio dilagasse, ma della vettura non è rimasto completamente nulla.

La Smart, infatti, è stata divorata dalle fiamme sotto gli occhi increduli del proprietario e dei passanti. L’alta colonna di fumo nero, levatasi in pochi istanti, era visibile a chilometri di distanza. Questa mattina ulteriori accertamenti sono stati eseguiti anche dalla polizia municipale di San Lazzaro, che sembra abbiano confermato la natura del tutto accidentale dell’incendio sviluppatosi dalla vettura, di cui è rimasto solo un cumulo di macerie.