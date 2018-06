Incendio in casa, resta grave la donna soccorsa: rogo da una pentola sul fuoco

E' anora ricoverata in gravi condizioni l'anziana soccorsa ieri a seguito di un incendio sviluppatosi nel suo appartamento, al centro di San Lazzaro. Non è ancora chiaro se sia sentita male in seguito a un malore o per aver respirato del fumo.

Intanto emergono nuovi dettagli sull'accaduto. Erano da poco passate le 16 , quando alcuni vicini di una coppia di anziani ha sentito un forte odore di bruciato provenire dall’appartamento dove da anni abitano i coniugi. Insospettiti hanno suonato alla porta, e poco dopo ha aperto la donna : in casa c era del fumo causato da una pentola lasciata sul fuoco.

Da quanto si apprende , infatti , sembra che l’anziana si fosse addormentata sulla poltrona mentre una pentola era sul fuoco, e che si sarebbe svegliata solo grazie al suono del campanello. Difficile stabilire cosa poi, abbia causato un suo malore, tanto da essere stato necessario un ricovero in ospedale.