Incendio a San Pietro in Casale: fiamme in camera da letto, 50enne intossicato

È stato salvato dai Vigili del fuoco l’uomo di 50 anni rimasto intossicato a causa di un incendio sviluppatosi nel suo appartamento. L’allarme è stato lanciato poco prima delle otto, quando un rogo, per cause ancora da accertare, si sarebbe sviluppato all’interno della sua camera da letto, in una villetta casa in via Galliera Nord a Maccaretolo, nel territorio di San Pietro in Casale.

Quattro squadre dei caschi rossi sono partite da Bologna appena è stato lanciato l’allarme. Ancora da chiarire le cause del rogo. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e un’ambulanza. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118. Operazioni di controllo è messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso.