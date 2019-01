Incendio a Sant'Agata Bolognese: brucia la canna fumaria, intervengono i Vigili del fuoco

Incendio ieri sera a Sant'Agata Bolognese. La canna fumaria di un camino di una villetta a due piani è andata in fiamme intorno alle 21:30. I vigili del fuoco si sono recati sul posto e hanno contenuto l'incendio, prima che potesse coinvolgere tutto il tetto. Fortunatamente dentro l'alloggio al momento del divampare delle fiamme non vi erano persone. Le cause sono in corso di accertamento ma sembrerebbe da un primo riscontro che a originare il rogo sia stata la canna fumaria malfunzionante.