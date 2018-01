Capannone in fiamme, in fumo le scenografie di Coliandro

In un capannone di Ponte Ronca, a Zola Predosa, custodite le scenografie della serie televisiva L'Ispettore Coliandro, : è qui che probabilmente per un corto circuito si è sviluppato un incendio che ha mandato in fiamme alcune delle scenografie del poliziesco ambientato a Bologna. Lo scorso aprile era stato derubato il deposito della troupe.

Lo racconta l'edizione locale de Il Resto del Carlino, che parla di una probabile origine dall'impianto fotovoltaico situato sul tetto del magazzino e di danni non gravi. Il capannone si trova in via Prati.