Incendio in stazione, fiamme al binario 17: evacuati 200 passeggeri alta velocità

Incendio questa sera in stazione centrale, in corrispondenza del binario 17 Alta Velocità, quindi lato via de Carracci. Erano circa le 21.00 quando è scattato l'allarme per del fumo proveniente da un convoglio, il treno Napoli-Brescia, che a causa forse di un guasto era soggetto a un rogo. Otto squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro, insieme agli uomini della Polfer, per evacuare i vagoni e i 200 passeggeri, fra i quali pare non ci siano feriti.

Le operazioni, che sono partite immediatamente, hanno reso necessaria la chiusura dell'area coinvolta e di via Carraccì, almeno fino a messa in sicurezza avvenuta. I viaggiatori che erano a bordo del treno Napoli-Brescia, sono stati accompagnati dal personale verso una soluzione alternativa. Si sta cercando di capire intanto la natura del rogo. Come conferma Trenitalia, non ci sono state cancellazioni di treni.