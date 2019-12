VIDEO| Il Teatro degli Angeli riapre dopo il rogo

"Come Amministrazione abbiamo sostenuto le spese per rendere di nuovo agibile il Teatro e, grazie anche al supporto di tanti cittadini e appassionati, ora ripartirà" e sarà a dicembre. Lo fanno sapere l'assessore alla cultura Matteo Lepore e Claudia Rota, la responsabile delle attività.

Il 13 dicembre al Teatro S. Salvatore in vicolo Volto Santo a Bologna e il 21 dicembre per il primo spettacolo dopo l'incendio proprio in via Massa Carrara al Teatro degli Angeli, nel cuore del Quartiere Savena.

L'incendio di settembre

Sono bruciate alcune travi in legno, dei faretti interni alla struttura e i locali si sono riempiti di fuliggine. Secondo la ricostruzione dei pompieri, la natura delle fiamme è di origine dolosa. A farlo pensare è stato l'aver trovato la porta del teatro senza lucchetti, come solitamente invece viene assicurata.