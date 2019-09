Incendio al teatro degli Angeli: "Prima un tonfo, poi un'auto in fuga"

Fiamme nella notte in Via Massa Carrara, dove un incendio ha interessato il teatro degli Angeli. Sul luogo sono intervenuti congiuntamente gli uomini della polizia e i vigili del fuoco.

Da quanto si apprende, a causa del rogo, fortunatamente di limitate dimensioni, sono bruciate alcune travi in legno e dei faretti interni alla struttura.

Secondo la ricostruzione dei pompieri, la natura delle fiamme sarebbe di origine dolosa. A farlo pensare è stato l'aver trovato la porta del teatro senza lucchetti, come solitamente invece viene assicurata. Non solo. Ad avvalorare la tesi, c'è anche la testimonianza di un residente, che ha raccontato alle forze dell'ordine di aver sentito prima un tonfo, poi il rumore di una auto mettersi in moto e scappar via velocemente.

Proseguono dunque le indagini, nel tentativo di risalire ai responsabili del gesto.